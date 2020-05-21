Нарушено водоподаване в село Селиминово и Беленски път

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Днес 21.05 /четвъртък/ поради ремонтни работи на помпена станция захранваща село Селиминово е прекъснато водоподаването в селото до 15.30ч.

Прекъснато е водоподаването и на Беленски път до 12.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.