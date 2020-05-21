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Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 21.05.2020 г.

21 май 2020 10:04, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 17 минути, брой четения: 17
ОДМВР-Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 20.05.2020 г. до 06,00 часа на 21.05.2020 г.

 

ОДМВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. През изминалото денонощие са извършени 328 проверки за спазване на карантина на територията на областта-103 в РУ-Сливен, 170 в РУ-Нова Загора, 27 в РУ-Котел и 28 в РУ-Твърдица.Установени са 3 случая на нарушаване на карантина- 2 в РУ-Котел и 1 в РУ-Сливен. Образувани са досъдебни производства.

 

Сливен: На 20 май, около 17,35 часа на път III -555, в посока град Кермен, е възникнало пътно произшествие с пострадал. Лек автомобил "Опел Астра", управляван от мъж на 51 години от град Кермен е загубил управление на автомобила и е катастрофирал в нива край пътя. При произшествието е пострадал водачът. Той е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ-Сливен с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

 

Котел: Нерегламентиран добив на градешки камък е установен при полицейска проверка в землището на село Градец. На 20 май в момент на изкопни работи и добив е хванат 43-годишният И.Р. от село Градец. Той е отведен в РУ-Котел и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

 

Неправоспособен водач, който управлява нерегистриран мотоциклет е установен при проверка в град Котел. На 20 май, около 20,40 часа, на ул. „В.Пеева“ е спрян за проверка мотоциклет без номера. Полицейските служители са установили, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред. Водачът- мъж на 46 години от село Пъдарево, е неправоспособен. По случая в РУ-Котел е започнато бързо производство.

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