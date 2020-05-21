51 - годишен мъж пострада при ПТП в Кермен

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 13

На 20 май, около 17,35 часа на път III -555, в посока град Кермен, е възникнало пътно произшествие с пострадал. Лек автомобил "Опел Астра", управляван от мъж на 51 години от град Кермен е загубил управление на автомобила и е катастрофирал в нива край пътя. При произшествието е пострадал водачът. Той е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ-Сливен с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.