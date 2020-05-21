Задържаха 43-годишен за нерегламентиран добив на градешки камък

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Нерегламентиран добив на градешки камък е установен при полицейска проверка в землището на село Градец. На 20 май в момент на изкопни работи и добив е хванат 43-годишният И.Р. от село Градец. Той е отведен в РУ-Котел и задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.