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Задържаха 43-годишен за нерегламентиран добив на градешки камък

21 май 2020 10:10, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37
Градешки камък

Нерегламентиран добив на градешки камък е установен при полицейска проверка в землището на село Градец. На 20 май в момент на изкопни работи и добив е хванат 43-годишният И.Р. от село Градец. Той е отведен в РУ-Котел и задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

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