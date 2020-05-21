51-годишен мъж е в реанимация след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 40 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 18

51-годишен мъж от град Кермен е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен с травми, получени при катастрофа, станала на 20 май. Пациентът е с наранявания на главата и гърдите. Той е в съзнание и контактен.

През изтеклото денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 34 души, като 22 от тях са хоспитализирани. Извършени са 6 операции и 3 раждания.