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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затварят за дезинфекция белодробното отделение в Ямбол

21 май 2020 15:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 19
Болница

В 14:00 часа днес затварят за 24 часа белодробното отделение на Ямболската областна болница за дезинфекция. Причината: единият от новооткритите пациенти с положителна проба за коронавирус е бил на лечение в там. Информацията потвърди зам.-директорът по медицински дейности в болницата д-р Валентин Вълчев.

След дезинфекцията отделението ще функционира само като белодробно.

Другата положителна проба в Ямбол е от пациент на Инфекциозното отделение. Останалите три са амбулаторни.

Източник: Радио 999

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