Затварят за дезинфекция белодробното отделение в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 19

В 14:00 часа днес затварят за 24 часа белодробното отделение на Ямболската областна болница за дезинфекция. Причината: единият от новооткритите пациенти с положителна проба за коронавирус е бил на лечение в там. Информацията потвърди зам.-директорът по медицински дейности в болницата д-р Валентин Вълчев.

След дезинфекцията отделението ще функционира само като белодробно.

Другата положителна проба в Ямбол е от пациент на Инфекциозното отделение. Останалите три са амбулаторни.