Криминална хроника Ямбол - 21.05.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 28

Информационен бюлетин 21.05.2020 г.

През изминалото денонщие на територията обслужвана от ОДМВР - Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.