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Цитат на деня: Антъни Хопкинс

22 май 2020 07:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 13
Антъни Хопкинс

Остарявайки, ще разбереш, че просто искаш да ридаеш. Дори не и заради болка или мъка. А заради величието на живота. Мисля, че във всеки от нас се крие дете.

Аз, например, имам своя детска снимка в телефона си. На нея съм малко момче, което се разхожда по плажа. Поглеждам я и казвам: Справихме се, хлапе!

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