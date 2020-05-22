Цитат на деня: Антъни Хопкинс

Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 13

Остарявайки, ще разбереш, че просто искаш да ридаеш. Дори не и заради болка или мъка. А заради величието на живота. Мисля, че във всеки от нас се крие дете.

Аз, например, имам своя детска снимка в телефона си. На нея съм малко момче, което се разхожда по плажа. Поглеждам я и казвам: Справихме се, хлапе!