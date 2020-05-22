Нарушено водоподаване в село Селиминово поради ремонтни дейности

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 13

Днес поради ремонтни работи на помпена станция захранваща село Селиминово е прекъснато водоподаването в селото до 15.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.