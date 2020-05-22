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Нарушено водоподаване в село Селиминово поради ремонтни дейности

22 май 2020 08:34, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 13
ВиК

Днес поради ремонтни работи на помпена станция захранваща село Селиминово е прекъснато водоподаването в селото до 15.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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