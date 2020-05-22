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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.05.2020

22 май 2020 09:12, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29

No. Дата Длъжност Образование

211 4.3.2020 готвач, Китен средно

212 4.3.2020 работник кухня, Китен основно

213 4.3.2020 камериерка, Китен основно

243 11.3.2020 администратор, Обзор средно

244 11.3.2020 барман, Обзор средно

251 11.3.2020 готвач, Обзор средно

252 11.3.2020 камериерка, Обзор средно

253 11.3.2020 перач, Обзор основно

254 11.3.2020 сервитьор, Обзор средно

295 15.4.2020 майстор сладкар средно

305 22.4.2020 шивач дамско облекло средно

310 24.4.2020 техник технолог висше

312 27.4.2020 стругаро-фрезист средно

323 4.5.2020 монтажник мет. конструкции средно+правоспособност за заварчик

324 4.5.2020 работник покриване на мет. повърхности основно,средно+д-т за строителна изолация

325 4.5.2020 счетоводител висше

331 7.5.2020 готвач основно,средно

332 7.5.2020 помощник готвач студена кухня основно,средно

339 8.5.2020 мениджър екип средно,висше

342 11.5.2020 продавач - консултант средно

346 13.5.2020 сервитьор средно

349 13.5.2020 сервитьор средно

352 14.5.2020 готвач средно

353 14.5.2020 барман средно

354 14.5.2020 социален работник, закрила на детето висше

355 14.5.2020 водач мотокар основно, с документ

356 14.5.2020 обслужващ магазин средно

357 14.5.2020 обслужващ магазин средно

359 15.5.2020 кредитен специалист банка средно

361 15.5.2020 обслужващ работник производство на пласмасови изделия средно

362 15.5.2020 монтажник електронни елементи средно,висше електроника

363 15.5.2020 общ работник средно

364 15.5.2020 мотокарист основно, с документ

374 18.5.2020 касиер средно

375 18.5.2020 обслужващ бензиностанция средно

376 18.5.2020 оператор преса средно

378 19.5.2020 шивач дамско облекло средно

379 20.5.2020 продавач - консултант средно

380 20.5.2020 продавач - консултант средно

381 20.5.2020 продавач - консултант средно

382 20.5.2020 старши експерт висше, право

383 20.5.2020 учител детска градина висше

384 20.5.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно

385 20.5.2020 булдозерист/багерист средно

386 21.5.2020 машинен оператор мебелно производство средно

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