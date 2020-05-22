Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.05.2020г.(Петък) до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.