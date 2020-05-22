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Засилено полицейско присъствие през почивните дни

22 май 2020 11:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Трафик

Засилено полицейско присъствие ще има в следващите дни по пътищата у нас заради интензивния трафик, който се очаква във връзка с почивните дни. Това съобщи Николай Крушарски от Пътната полиция. Той допълни, че там, където е необходимо, екипите на МВР ще подпомагат водачите като ръчно регулират движението:

„Пътна полиция главно ще подпомага движението, при необходимост ще се включва да регулира, за да могат гражданите да напуснат градовете и да се придвижат по-лесно и безаварийно.

Ще бъде създадено реверсивно движение в посока изход от София в посока Перник, като днес и утре ще бъдат отворени 2 ленти в посока изход и една лента в посока вход. Обратното ще бъде в понеделник“.

Източник: БНР
Снимка: БТА

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