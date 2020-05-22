Криминална хроника Ямбол - 22.05.2020 г.

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Информационен бюлетин 22.05.2020 г.

Служители от ОДМВР-Ямбол разкриха кражба от фирмена база в село Калчево. Разследването започнало в средата на месец февруари, след постъпил сигнал за констатирана кражба на около 10 тона отсевка – ситна фракция на слънчоглед от производствената база. В хода на разследването е изяснен механизма на извършване на деянието и съпричастните към него лица. При полицейска операция, на 20 май са установени и задържани извършителите на посегателството, установен е и товарния автомобил, с който е извършена кражбата, а инкриминираната продукция е върната на собственика по надлежен ред. Вчера, в рамките на досъдебното производство двама мъже на 32 и 23 години са привлечени в качеството им на обвиняеми за извършено престъпление по чл. 195 , ал. 1 , т. 4 и т. 5 , вр. с чл. 194 , ал. 1 НК. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура-Ямбол.