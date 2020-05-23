Бум на продажбите на видео игри по време на пандемия

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Рекордни приходи в размер на близо 1,5 милиарда долара е отчел секторът на видеоигрите в САЩ през април, предаде Франс прес.

Според анализатора Мат Писцатела от специализираната компания Ен Пи Ди това е растеж със 73 процента спрямо април 2019 г., когато потребителите са похарчили 846 милиона долара за видеоигри.

Затворени по домовете си заради епидемията от коронавирус, американците прекараха много време пред екраните си в гледане на "Нетфликс" и в играене на видеоигри, отбеляза АФП.

Предишният рекорд за месец април в САЩ бе достигнат през 2008 г. с продажби на стойност 1,2 милиарда долара.