Нарушено водоподаване в село Ковачите днес поради авария

Сливен Медия преди 31 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.05.2020г.(събота) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.