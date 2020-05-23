Мюсюлманите в Източните Родопи празнуват Рамадан Байрам

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 36

Хиляди мюсюлмани в Източните Родопи посрещат празника си Рамадан Байрам на 23, 24 и 25 май с повишени мерки за сигурност и социално дистанциране. За първи път заради епидемия Ковид-19 български заселници от турската етническа група в Турция няма да се върнат у дома, за да отпразнуват празника.

Рамадан Байрам започва днес с Арифе, традиционното месене на „мекици“ и посещение на гробовете на близки. В неделя, същинският празник, молитвите ще се провеждат на открито в дворовете на джамиите.