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Знанието е съкровище, а трудът - ключ към него

24 май 2020 08:40, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 34 минути, брой четения: 1

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/619661028633574/?epa=SEARCH_BOX

 

Учениците от 2. "б" клас с класен ръководител г-жа Илка Петрова, Ви поздравяват по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

 

 

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