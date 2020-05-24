Знанието е съкровище, а трудът - ключ към него

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 34 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 1

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Учениците от 2. "б" клас с класен ръководител г-жа Илка Петрова, Ви поздравяват по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!