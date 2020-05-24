Слава вам, творци велики!

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/1616176085199865/

Честит 24 май от учениците от целодневна организация на обучението от групата на 3. "б" и 3. "д" клас и г-жа Гергана Султанова