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Слава вам, творци велики!

24 май 2020 09:22, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 31

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/1616176085199865/

 

Честит 24 май от учениците от целодневна организация на обучението от групата на 3. "б" и 3. "д" клас и г-жа Гергана Султанова

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