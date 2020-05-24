Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПРАЗНИЧЕН ПОЗДРАВ

24 май 2020 11:42, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 34 минути, брой четения: 13

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/268453807847160/UzpfSTE1MjQ0MjA4OTc2NDM3MDM6MzA1MTIzOTIwNDk2MTg1Nw/

 

Уважаеми учители, ученици, родители и приятели, имаме удоволствието да отправим празничен поздрав към Вас по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май!

Честит празник!

« предишна


 