ПРАЗНИЧЕН ПОЗДРАВ

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 34 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 13

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/268453807847160/UzpfSTE1MjQ0MjA4OTc2NDM3MDM6MzA1MTIzOTIwNDk2MTg1Nw/

Уважаеми учители, ученици, родители и приятели, имаме удоволствието да отправим празничен поздрав към Вас по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май!

Честит празник!