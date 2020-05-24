Прекъсване на водоподаването на с.Глушник

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 13

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради повреда на съоражения на Помпена станция с.Глушник от 15.00 ч. на 24.05.2020г. до 13.00 ч.на 25.05.2020. г. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Глушник. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.