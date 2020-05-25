Цитат на деня: Тодор Колев

Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 11

Знаете ли за какво трябваше да ми дадат награда? За това, че издържах да живея в тази държава – с моите възможности, с моя талант, с моето мислене, с моя мироглед. Дълбоко се упреквам, че не съм намерил мъжество и характер навремето да емигрирам.