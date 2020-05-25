Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер край Вранча

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 35

Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер е регистрирано в 15:07 часа вчера в сеизмичния район Вранча в Източна Румъния, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на данни на Националния институт по геофизика.

Трусът е бил на дълбочина 140 километра, предава БТА.

През месец май в Румъния са регистрирани общо 13 земетресения с магнитуд между 2,1 и 4,1 по Рихтер.