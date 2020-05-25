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Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер край Вранча

25 май 2020 16:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 35
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер е регистрирано в 15:07 часа вчера в сеизмичния район Вранча в Източна Румъния, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на данни на Националния институт по геофизика.

Трусът е бил на дълбочина 140 километра, предава БТА.

През месец май в Румъния са регистрирани общо 13 земетресения с магнитуд между 2,1 и 4,1 по Рихтер.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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