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Цитат на деня: Невена Коканова

26 май 2020 07:52, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 16
Невена Коканова

Разочарованието винаги идва от човека, към когото храня особено доверие.

Такава е структурата на моето съзнание. Аз съм доверчива, но не в глупашкия смисъл, а в моралния. Мисля, че след като аз се отнасям доверчиво към ближния си, трябва да има отговорност. Когато има разминаване, го преживявам тежко. Боледувам. И като го изболедувам, този човек вече го няма за мен. Изчезва. Това е нещо като смърт.

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