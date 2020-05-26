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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка

26 май 2020 09:51, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 9 минути, брой четения: 8

Дирекция "Бюро по труда" Сливен

 

Трудови посредници:

стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007389

стая № 17 – 0878375245

стая № 18 – 0878264902

стая № 20 – 0878898624

стая № 21 – 0878375286

стая № 10 – екип за работа с работодатели – 0879007396

стая № 11 – 0879006422

стая № 12 – 0882825349, 0879007394

 

Изпълнение на програми и мерки за заетост и ОПРЧР:

Стаи № 1 и 2 – 0878386252

Стая № 8 – 0878288368

Стая № 9 – 0879007367

Стая № 7 - 0882825351

 

 

Централа на Дирекция „Бюро по труда” Сливен:

044 62-52-13

 

Електронна поща на Дирекция „Бюро по труда” Сливен:

dbt209@mbox.contact.bg

 

 

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