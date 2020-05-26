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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Традиционният събор в село Самуилово няма да се проведе тази година

26 май 2020 11:05, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 25
Събор

Традиционният събор в сливенското село Самуилово на 3 юни няма да се проведе тази година. Кметът Красимир Кръстев съобщи, че причината е предотвратяване струпването на много хора на едно място заради епидемиологичната обстановка в страната и недопускане на масово придвижване между населените места.

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