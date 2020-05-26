Традиционният събор в село Самуилово няма да се проведе тази година

Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 25

Традиционният събор в сливенското село Самуилово на 3 юни няма да се проведе тази година. Кметът Красимир Кръстев съобщи, че причината е предотвратяване струпването на много хора на едно място заради епидемиологичната обстановка в страната и недопускане на масово придвижване между населените места.