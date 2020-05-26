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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 27 май 2020 – Брюксел
Председателят на ЕК ще представи пакета за възстановяване на извънредно пленарно заседание
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-06-17/0/predsedateliat-na-ek-shche-predstavi-paketa-za-vzstanoviavane-v-sriada
В сряда от 14.30 ч. (българско време), председателят Урсула фон дер Лайен ще представи преразгледаните предложения за дългосрочния бюджет на ЕС и плана за възстановяване в пленарна зала,
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 27 май 2020 – Брюксел
Допълнителна информация
Проект за програма
https://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html
Гледайте заседанието на живо
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary
Пресконференции и други събития
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
Сайт на ЕП за аудиовизуални материали
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
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