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Информационен бюлетин за пленарната сесия - 27 май 2020 – Брюксел

26 май 2020 14:30, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 27
Европейският парламент

Председателят на ЕК ще представи пакета за възстановяване на извънредно пленарно заседание

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-06-17/0/predsedateliat-na-ek-shche-predstavi-paketa-za-vzstanoviavane-v-sriada

В сряда от 14.30 ч. (българско време), председателят Урсула фон дер Лайен ще представи преразгледаните предложения за дългосрочния бюджет на ЕС и плана за възстановяване в пленарна зала,

 

Информационен бюлетин за пленарната сесия - 27 май 2020 – Брюксел

 

Допълнителна информация

Проект за програма

https://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html

Гледайте заседанието на живо

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary

Пресконференции и други събития

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule

Сайт на ЕП за аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home

EP Newshub

http://www.epnewshub.eu/

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