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Шест години затвор за 28-годишен, блъснал и убил момиче на пешеходна пътека в Сливен

26 май 2020 15:32, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 37
Шест години затвор за 28-годишен, блъснал и убил момиче на пешеходна пътека в Сливен

Шест години затвор получи мъж, блъснал и убил момиче на пешеходна пътека в Сливен, съобщиха от Окръжна прокуратура - Сливен, внесла обвинителния акт. Наказанието е постановено по реда на съкратеното производство.

28-годишният Георги М. е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. Престъплението е извършено на 6 октомври 2019 година на кръстовище в Сливен. По време на разследването е установено, че подсъдимият е управлявал лекия автомобил с превишена скорост от 71 км/ч, а максимално позволената за този участък от пътя е била 50 км/ч. Катастрофата е станала на пешеходна пътека, а Георги М. е избягал от местопроизшествието, като по-късно е бил издирен и задържан. Резултатите от назначени по делото експертизи показват, че той е управлявал автомобила след употреба на канабис и с 2.15 промила алкохол в кръвта.

На Георги М. е наложено и наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 9 години.

Присъдата на Окръжен съд - Сливен подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Бургас.

Велина Василева
БТА

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