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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Камион се преобърна на пътя Русе - Плевен

26 май 2020 15:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 32
Полицейски автомобил

Произшествие с товарен автомобил е затворило главен път Русе - Плевен, в района на разклона за село Страхилово.

Пътният инцидент е станал около 13:00 ч. По първоначална информация се е обърнал товарен автомобил, превозващ перилни препарати. Пострадали няма. Затворени са и двете пътни платна на пътния участък.

Автомобилите се отклоняват по обходни маршрути. В посока Плевен алтернативното трасе е през селата Павел и Вързулица, а в посока Русе - през селата Масларево и Страхилово.

Източник: dariknews.bg
Снимка: pixabay.com

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