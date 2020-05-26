Камион се преобърна на пътя Русе - Плевен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 32

Произшествие с товарен автомобил е затворило главен път Русе - Плевен, в района на разклона за село Страхилово.

Пътният инцидент е станал около 13:00 ч. По първоначална информация се е обърнал товарен автомобил, превозващ перилни препарати. Пострадали няма. Затворени са и двете пътни платна на пътния участък.

Автомобилите се отклоняват по обходни маршрути. В посока Плевен алтернативното трасе е през селата Павел и Вързулица, а в посока Русе - през селата Масларево и Страхилово.