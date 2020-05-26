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Туристи разпънаха палатки върху дюните на плаж край Синеморец

26 май 2020 20:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 26
Туристи разпънаха палатки на плаж "Липите"

Туристи наредиха палатки върху дюните на плаж „Липите“ край Синеморец. Снимките са от 25 май. Сигналът е изпратен до община Царево.

За поставяне на палатки върху пясъчни дюни санкцията е до 1000 лв., според промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предстои кметът на Синеморец Костадин Димитров да извърши проверка на плажа утре.

Източник: БНР
Снимка: Община Царево

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