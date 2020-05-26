Туристи разпънаха палатки върху дюните на плаж край Синеморец

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 26

Туристи наредиха палатки върху дюните на плаж „Липите“ край Синеморец. Снимките са от 25 май. Сигналът е изпратен до община Царево.

За поставяне на палатки върху пясъчни дюни санкцията е до 1000 лв., според промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предстои кметът на Синеморец Костадин Димитров да извърши проверка на плажа утре.