Не са извадени артефакти от Националния исторически музей

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 21

От Националния исторически музей не са извадени артефакти, заяви директорът му доцент Бони Петрунова пред БНР по повод твърдението на бизнесмена Васил Божков, че ритон от иззетата му колекция се продава на свободния пазар. Бони Петрунова нарече думите на Васил Божков фалшиви новини.

Археологът професор Николай Овчаров коментира за БНР, че Васил Божков използва несъвършенства в Закона за културното наследство през годините. Така той успя да направи няколко изложби с артефакти, въпреки че не може да докаже, че ги е придобил законно.