Цитат на деня: Наполеон Хил

Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 21

Ако изпълните ума си с неверие и съмнения в собствените си сили, механизмът на самовнушение ще насити с тях вашето подсъзнание и бавно, но сигурно ще ви завлече във водовъртежа на неуспехите. Но ако изпълните ума си с лъчезарна самоувереност, самовнушението ще захрани с нея вашето подсъзнание и така ще ви помогне да преодолеете всички пречки, които застават по пътя ви, докато се изкачвате до върха на успеха.