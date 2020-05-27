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Цитат на деня: Наполеон Хил

27 май 2020 07:54, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 21
Наполеон Хил

Ако изпълните ума си с неверие и съмнения в собствените си сили, механизмът на самовнушение ще насити с тях вашето подсъзнание и бавно, но сигурно ще ви завлече във водовъртежа на неуспехите. Но ако изпълните ума си с лъчезарна самоувереност, самовнушението ще захрани с нея вашето подсъзнание и така ще ви помогне да преодолеете всички пречки, които застават по пътя ви, докато се изкачвате до върха на успеха.

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