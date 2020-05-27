Няма нови регистрирани случаи с Covid-19 в Сливен през последните 24 часа, една жена е починала след коронавирус в града под Сините камъни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 62 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 62

74-годишна жена е починала след коронавирус в Сливен. Това съобщиха току-що от Националния оперативен щаб. Тя е имала придружаващо заболяване – диабет. Няма нови регистрирани случаи в Сливен през последните 24 часа. Доказаните в нашия град досега са общо 81.

Нови 17 положителни проби за COVID-19 има през изминалото денонощие, изследвани са 1557 души. Общо в страната 2460 души са дали положителен тест за коронавирус. Разпределението по области сред новите случаи е - 11 души в София, 3 в Шумен, Пазарджик - 2 и Ямбол - 1.

Случаят в Ямбол е при медицинско лице.

32 са новите излекувание.

Трима души са починали за денонощието.