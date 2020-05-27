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Няма нови регистрирани случаи с Covid-19 в Сливен през последните 24 часа, една жена е починала след коронавирус в града под Сините камъни

27 май 2020 08:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 62
Доц. Димо Димов

74-годишна жена е починала след коронавирус в Сливен. Това съобщиха току-що от Националния оперативен щаб. Тя е имала придружаващо заболяване – диабет. Няма нови регистрирани случаи в Сливен през последните 24 часа. Доказаните в нашия град досега са общо 81.

Нови 17 положителни проби за COVID-19 има през изминалото денонощие, изследвани са 1557 души. Общо в страната 2460 души са дали положителен тест за коронавирус. Разпределението по области сред новите случаи е - 11 души в София, 3 в Шумен, Пазарджик - 2 и Ямбол - 1.

Случаят в Ямбол е при медицинско лице.

32 са новите излекувание.

Трима души са починали за денонощието.

Снимка: Станимир Петков

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