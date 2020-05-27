Поредна жертва на коронавируса в Сливен, 17 са новозаразените у нас през последното денонощие

Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 44

17 нови случая на коронавирус са регистрирани у нас за последното денонощие, съобщиха от Националния оперативен щаб.

Така общият брой на хората, развили, болестта у нас, е 2460.

11 от новозаразените са в София, 3 в Шумен, 2 в Пазарджик и един в Ямбол.

Само един случай има на заразен медицински персонал, то е от Ямбол – медицинска сестра.

Излекувани 32-ма, като общият брой на оздравелите е 912 души.

Починали за денонощието - трима: жена на 70 години в Пловдив с придружаващо заболяване от язва на дванадесетопръстника, 74-годишна жена от Сливен, с диабет и жена на 73 г. в "Александровска болница" с онкологично заболяване.