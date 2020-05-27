Нарушено водоподаване в село Селиминово до 16 часа поради авария

Сливен Медия преди 11 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.05.2020г.(сряда) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Селиминово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.