5G технологията се тества в Словения

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 34

5G технологията е тествана в словенския морски град Копер като част от по-голям европейски проект, финансиран от Европейската комисия.

Телеком Словения вече е инсталирал техническото оборудване на пристанището в града, а проверката на мрежата се планира да продължи до края на лятото.

На много места в Словения подобни тестове на 5G технология продължават отдавна. Смята се, че това ще доведе до истинска техническа революция в комуникациите.

Преди няколко седмици Съветът за национална сигурност на Словения проведе среща по технологията 5G: нейната сигурност - по отношение на киберсигурността и как скоростта й ще се отрази на потока информация.