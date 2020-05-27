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5G технологията се тества в Словения

27 май 2020 09:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 34
5G мрежа

5G технологията е тествана в словенския морски град Копер като част от по-голям европейски проект, финансиран от Европейската комисия.

Телеком Словения вече е инсталирал техническото оборудване на пристанището в града, а проверката на мрежата се планира да продължи до края на лятото.

На много места в Словения подобни тестове на 5G технология продължават отдавна. Смята се, че това ще доведе до истинска техническа революция в комуникациите.

Преди няколко седмици Съветът за национална сигурност на Словения проведе среща по технологията 5G: нейната сигурност - по отношение на киберсигурността и как скоростта й ще се отрази на потока информация.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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