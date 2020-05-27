Възможно нарушаване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.05.2020г. (сряда) до 16.30 ч. е възможно нарушаване водоподаването в кв.Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.