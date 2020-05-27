Полицаи спипаха пиян тираджия на магистрала "Тракия"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 40

Шoфьoр нa тeжкoтoвaрeн кaмиoн c 2,43 прoмилa aлкoхoл в кръвтa e бил зaдържaн нa aвтoмaгиcтрaлa "Трaкия" oт cлужитeли нa "Пътнa пoлиция", cъoбщихa oт OДМВР-Плoвдив, цитирaни oт рaдиo "Фoкуc".

50-годишният мъж, който е от добричкото село Подслон, има книжка от 31 години и до момента няма други нарушения на пътя. Полицаите установили нарушението му в късните часове на 26 май, когато водачът превозвал с камиона си товар към Бургас.