Квартал "Речица" и село Ковачите са без вода поради авария

Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.05.2020г. (сряда) до 16.30 ч. е възможно нарушаване водоподаването в кв.Речица.

Нарушено е водоподаването и в село Ковачите до 15 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.