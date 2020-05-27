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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Квартал "Речица" и село Ковачите са без вода поради авария

27 май 2020 11:36, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 9
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.05.2020г. (сряда) до 16.30 ч. е възможно нарушаване водоподаването в кв.Речица.

Нарушено е водоподаването и в село Ковачите до 15 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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