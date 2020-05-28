Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Още един случай на коронавирус в Сливен е регистриран през последното денонощие в Сливен. Има и 5 нови излекувани

28 май 2020 08:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 25
Венцислав Мутафчийски

Още един случай на коронавирус в Сливен е регистриран през последното денонощие в Сливен. Има и 5 нови излекувани. Това съобщиха днес от Националния оперативен щаб. Така доказаните случаи в нашия град стават общо 82.

17 са новите случаи на COVID-19 у нас. Общият брой в страната вече е 2770.

В София има 6, в Пазарджик - 4, Видин - 2, Шумен - 2, Хасково - 1 и Ямбол - 1. Това съобщи генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

255 са случаите при медицински лица, един нов случай има за последното денонощие при медицинска сестра в Ямбол. Няма нови случаи на заразени деца.

В Пловдив е починал мъж на 75 години, който е преведен от Пазарджик.

198 са хоспитализираните пациенти, 20 са в интензивни отделения.

53 са новите оздравели. Общо излекуваните са 965.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 