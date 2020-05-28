Още един случай на коронавирус в Сливен е регистриран през последното денонощие в Сливен. Има и 5 нови излекувани

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 25

Още един случай на коронавирус в Сливен е регистриран през последното денонощие в Сливен. Има и 5 нови излекувани. Това съобщиха днес от Националния оперативен щаб. Така доказаните случаи в нашия град стават общо 82.

17 са новите случаи на COVID-19 у нас. Общият брой в страната вече е 2770.

В София има 6, в Пазарджик - 4, Видин - 2, Шумен - 2, Хасково - 1 и Ямбол - 1. Това съобщи генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

255 са случаите при медицински лица, един нов случай има за последното денонощие при медицинска сестра в Ямбол. Няма нови случаи на заразени деца.

В Пловдив е починал мъж на 75 години, който е преведен от Пазарджик.

198 са хоспитализираните пациенти, 20 са в интензивни отделения.

53 са новите оздравели. Общо излекуваните са 965.