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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Още един случай на коронавирус в Сливен е регистриран през последното денонощие в Сливен. Има и 5 нови излекувани
Още един случай на коронавирус в Сливен е регистриран през последното денонощие в Сливен. Има и 5 нови излекувани. Това съобщиха днес от Националния оперативен щаб. Така доказаните случаи в нашия град стават общо 82.
17 са новите случаи на COVID-19 у нас. Общият брой в страната вече е 2770.
В София има 6, в Пазарджик - 4, Видин - 2, Шумен - 2, Хасково - 1 и Ямбол - 1. Това съобщи генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.
255 са случаите при медицински лица, един нов случай има за последното денонощие при медицинска сестра в Ямбол. Няма нови случаи на заразени деца.
В Пловдив е починал мъж на 75 години, който е преведен от Пазарджик.
198 са хоспитализираните пациенти, 20 са в интензивни отделения.
53 са новите оздравели. Общо излекуваните са 965.
Снимка: Станимир Петков