Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.05.2020г.(Четвъртък)от 09.00 ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.