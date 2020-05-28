Нарушено водоподаване в четири села в Сливенско поради авария

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 12

Поради авария днес в селата Панаретово, Гавраилово, Ковачите и Скобелево ще бъде нарушено водоподаването до 15 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.