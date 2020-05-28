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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в четири села в Сливенско поради авария

28 май 2020 09:12, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 12
ВиК

Поради авария днес в селата Панаретово, Гавраилово, Ковачите и Скобелево ще бъде нарушено водоподаването до 15 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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