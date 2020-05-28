Част от кв. "Клуцохор" е без вода поради авария

Сливен Медия преди 42 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.05.2020г (четвъртък) от 10.00 ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв „Клуцохор" в района на ул."Харкан"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.