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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българският парламент ще обсъди промени в Закона за радиото и телевизията

28 май 2020 10:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Народното събрание в София

Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди на днешното си заседание два проекта за промени в Закона за радиото и телевизията, внесени от депутати от парламентарната партия "Обединени патриоти". Един от законопроекти гласи, че поне 1/3 от музикалното съдържание в радио и телевизионни програми трябва да е предназначено за българска музика.

Вторият законопроект предвижда регистрация на сайтовете и платформите в Съвета за електронни медии в България. Според БНР второто предложение е практически неприложимо.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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