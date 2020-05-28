Българският парламент ще обсъди промени в Закона за радиото и телевизията

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Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди на днешното си заседание два проекта за промени в Закона за радиото и телевизията, внесени от депутати от парламентарната партия "Обединени патриоти". Един от законопроекти гласи, че поне 1/3 от музикалното съдържание в радио и телевизионни програми трябва да е предназначено за българска музика.

Вторият законопроект предвижда регистрация на сайтовете и платформите в Съвета за електронни медии в България. Според БНР второто предложение е практически неприложимо.