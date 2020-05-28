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Криминална хроника Ямбол - 28.05.2020 г.

28 май 2020 14:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 26
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 28.05.2020 г.

 

Ямболски полицаи установиха водач на лек автомобил, седнал зад волана след употреба на алкохол. При полицейска проверка на 27 май, около 22:00 часа, на ул.“Граф Игнатиев“ е установено, че 36-годишен жител на града е управлявал лек автомобил „Фолксваген голф“ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда - престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК. Работата по случая продължава.

Водач, употребил наркотични вещества е установен от служители на РУ-Ямбол. На 27 май към 01:00 часа на ул. „Индже войвода“ в областния град е спрян за проверка лек автомобил „БМВ“, управляван от 20-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на наркотични вещесдтва и тихните аналози, техническото средство е отчело положителен резултат за метамфетамин. Младият мъж е отказал да даде кръвна проба за изследване. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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