Асоциация на ресторантите - 20% от българските ресторанти са фалирали

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 19

Откриването на закрити ресторанти ще даде въздух на колеги, които нямат летни градини. По-важната стъпка, която постигнахме, е откриването на клубната сцена на 15 юни. Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателят на Асоциацията на ресторантите Ричард Алибегов.

В момента около 50% от заведенията са отворени, около 20% са във фалит. Този процент вероятно би бил много по-висок, ако правителството не беше предприело смели действия, коментира Алибегов.