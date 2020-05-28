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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Асоциация на ресторантите - 20% от българските ресторанти са фалирали

28 май 2020 15:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 19
Ресторант

Откриването на закрити ресторанти ще даде въздух на колеги, които нямат летни градини. По-важната стъпка, която постигнахме, е откриването на клубната сцена на 15 юни. Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателят на Асоциацията на ресторантите Ричард Алибегов.

В момента около 50% от заведенията са отворени, около 20% са във фалит. Този процент вероятно би бил много по-висок, ако правителството не беше предприело смели действия, коментира Алибегов.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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