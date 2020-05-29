Цитат на деня: Жан Рено

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Никога не се връщайте при предателите.Не трябва. Лактите си хапете,влачете се по земята, но не се връщайте на мястото, където някога са ви предали.