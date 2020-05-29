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Нарушено водоподаване в село Ковачите поради авария

29 май 2020 09:23, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 4
ВиК

Днес 29.05 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването до 15.30ч. в село Ковачите.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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