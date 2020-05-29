Нарушено водоподаване в село Ковачите поради авария

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 4

Днес 29.05 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването до 15.30ч. в село Ковачите.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.