Промяна в графика на въжената линия заради профилактика

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 23

От 30 май Пътническа въжена линия ще работи с клиенти от 8:30 до 17:30 часа. Последното качване ще бъде в 17:00 часа. В понеделник въжената линия ще работи с клиенти от 12:00 часа. Промяната се налага заради профилактика.