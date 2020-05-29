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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Промяна в графика на въжената линия заради профилактика

29 май 2020 15:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 23
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От 30 май Пътническа въжена линия ще работи с клиенти от 8:30 до 17:30 часа. Последното качване ще бъде в 17:00 часа. В понеделник въжената линия ще работи с клиенти от 12:00 часа. Промяната се налага заради профилактика.

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