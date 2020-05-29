Промяна в графика на лифта заради профилактика

Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 7

От 30 май Пътническа въжена линия ще работи с клиенти от 8.30 до 17.30 часа. Последното качване ще бъде в 17 часа. В понеделник въжената линия ще работи с клиенти от 12 часа. Промяната се налага заради профилактика.