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Промяна в графика на лифта заради профилактика

29 май 2020 15:27, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 7
Лифт

От 30 май Пътническа въжена линия ще работи с клиенти от 8.30 до 17.30 часа. Последното качване ще бъде в 17 часа. В понеделник въжената линия ще работи с клиенти от 12 часа. Промяната се налага заради профилактика.

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