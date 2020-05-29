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Криминална хроника Ямбол - 29.05.2020 г.

29 май 2020 18:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 22
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 29.05.2020 г.

 

Служители от РУ Стралджа разкриха извършителя на четири домови кражби в село Войника. Посегателствата са осъществени през месец март, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, като в имотите е прониквано чрез повреждане на различни прегради. Обект на посегателство са били пари, храни и вещи. В хода на работа по случаите е установена съпричастността към деянията на 40-годишен местен жител. На 28 май в хода на разследването мъжът е привлечен в качеството му на обвиняем за извършено престъпление по чл. 196 ал.1, т.2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1 б.А във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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